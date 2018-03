Rugby – Il palinsesto ovale del weekend: dal Sei Nazioni al campionato d’eccellenza, tutte le gare

Dal Sei Nazioni al campionato di Eccellenza: ecco le partire del fine settimana nel palinsesto ovale

Dopo la pausa della scorsa settimana torna in campo il Torneo più prestigioso del vecchio continente, con tutto il quarto turno del NatWest 6 Nazioni che sarà in diretta su DMAX (ch. 52 DTT). Si parte alle 14:55 di sabato con Daniele Piervincenzi e i suoi ospiti che introdurranno la sfida tra l’Irlanda ancora in corsa per il Grande Slam e la sorprendente Scozia che scenderanno in campo alle 14:55 live da Dublino. A seguire alle 17:35 la Francia rientra al Parco dei Principi per sfidare l’inghilterra, nell’altro big match di giornata. Nella giornata di domenica saranno gli Azzurri guidati da capitan Sergio Parisse a scendere in campo in Galles al Principality Stadium di Cardiff contro i dragoni di Warren Gatland. Il collegamento dallo studio di Rugby Social Club inizierà alle 15:10, con il fischio d’inizio programmato per le 15:50 dove Antonio Raimondi e Vittorio Munari commenteranno il match dell’Italrugby. Appuntamento questa sera in diretta sulla pagina Facebook FIR e su app.federugby.it per la partita degli Azzurrini dell’Italia U20 che affronteranno al Parc Eirias di Colwyn Bay i pari età del Galles nella quarta giornata del Torneo giovanile delle 6 Nazioni. Domenica alle 12:45 l’Italdonne sarà visibile live su Eurosport Player e successivamente in differita dalle 20 su Eurosport 2, nella sfida che vedrà le Azzurre di coach di Giandomenico opporsi alla Nazionale femminile gallese.

Sabato il massimo campionato italiano d’Eccellenza rientra in campo con tutte le sfide che saranno visibili in diretta live su www.therugbychannel.it e sull’APP FIR. Al “Quaggia” andrà in scena il derby veneto tra il Mogliano Rugby ed il Lafert San Donà, mentre i campioni d’Italia in carica del Calvisano ospiteranno al “Pata Stadium” i gialloneri del Rugby Viadana 1970 nell’altro derby di giornata. Trasferta romana per i bersaglieri della Femi CZ Rovigo che faranno visita alla S.S. Lazio Rugby 1927, mentre la Toscana Aeroporti I Medicei al “Mirabello” sfiderà i diretti inseguitori e padroni di casa del Conad Reggio. Alle 15:30 alla “Guizza” andrà in scena invece il match tra il Petrarca Padova e le Fiamme Oro Rugby che chiuderà la quattordicesima di campionato. Sabato mattina in diretta su Sky Sport 3 HD alle 7:35 tutto lo spettacolo del Super Rugby sarà inoltre live dal Westpac Stadium di Wellington, con la diretta della sfida tra gli Hurricanes e i CDi seguito il riepilogo del palinsesto:

6 Nazioni U20- IV giornata- 9.03.2018 ore 20.15- Diretta Facebook FIR ed app.federugby.it

Galles v Italia

Super Rugby- 10.03.2018 ore 7.35- Diretta Sky Sport 3 HD

Hurricanes v Crusaders

Natwest 6 Nazioni- IV giornata- 10.03.2018 ore 15:05- Diretta DMAX (ch.52 DTT) e DPLAY

Irlanda v Scozia

Natwest 6 Nazioni- IV giornata- 10.03.2018 ore 17:35- Diretta DMAX (ch.52 DTT) e DPLAY

Francia v Inghilterra

Natwest 6 Nazioni- IV giornata- 11.03.2018 ore 16.00- Diretta DMAX (ch.52 DTT) e DPLAY

6 Nazioni Femminile – IV giornata- 11.03.2018 ore 12:45- Diretta Eurosport Player e differita ore 20:00 Eurosport 2

Galles femminile v Italia femminile

Eccellenza-XIV giornata- 11.03.2018 ore 15:00- Diretta www.therugbychannel.it e APP FIR

Mogliano Rugby v Lafert San Donà

Eccellenza-XIV giornata- 11.03.2018 ore 15:00- Diretta www.therugbychannel.it e APP FIR

Patarò Calvisano v Rugby Viadana 1970