Rugby-Sei Nazioni: l’Italia è arrivata a Cardiff, domani O’Shea annuncerà il XV che affronterà il Galles

La Nazionale Italiana di rugby è arrivata a Cardiff, domani il ct O’Shea svelerà la formazione titolare che affronterà il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni

L’Italrugby è arrivata questa sera a Cardiff, dopo un trasferimento in pullman via Londra, e domani nella capitale gallese gli Azzurri completeranno la preparazione alla gara di domenica 11 marzo (ore 16 in Italia, diretta DMAX canale 52) contro i Dragoni di Warren Garland, quarta giornata del NatWest 6 Nazioni 2018. Sempre domani alle ore 15, in diretta su www.facebook.com/federugby, il CT Conor O’Shea annuncerà la formazione per il test di domenica al Principality Stadium, ultima trasferta degli Azzurri nel Torneo di quest’anno: sabato prossimo Parisse e compagni torneranno all’Olimpico di Roma per la quinta, conclusiva giornata del Torneo contro la Scozia. A Cardiff l’Italia scenderà in campo per la tredicesima volta nella propria storia e lo farà, curiosamente, a dodici anni esatti di distanza dall’unico risultato utile colto sul prato di quello che fu l’Arms Park: l’11 marzo 2006, infatti, gli Azzurri allora allenati da Pierre Berbizier pareggiarono 18-18 contro la formazione in maglia rossa, con una meta di Galon e una d’intercetto di Pablo Canavosio ed otto punti al piede di Ramiro Pez. Venticinque in tutto, dal 1994 ad oggi, i precedenti con il Galles, con due vittorie italiane datate 2003 e 2007, entrambe al Flaminio di Roma. Dopo l’allenamento collettivo di domani e l’annuncio della formazione titolare da parte del CT sabato l’Italia svolgerà il tradizionale Captain’s Run della vigilia al Principality Stadium, ultima tappa dell’avvicinamento alla gara di domenica pomeriggio.