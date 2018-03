Rugby, 6 Nazioni – Definita la lista dei ventisette convocati per la sfida col Galles

Italrugby: i ventisette Azzurri per la trasferta di Cardiff

A conclusione dell’allenamento di questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma il CT della Squadra Nazionale, Conor O’Shea, ha definito la lista dei ventisette atleti convocati per la trasferta in Galles di domenica 11 marzo, quarta giornata del NatWest 6 Nazioni 2018. Sono stati rilasciati e faranno rientro ai rispettivi Club di appartenenza l’infortunato George Biagi, Tommaso Boni (Zebre Rugby), Luca Morisi, Abraham Steyn e Federico Zani (Benetton Rugby). Questi i ventisette atleti che domani pomeriggio lasceranno Roma per volare a Cardiff, dove finalizzeranno la preparazione al test-match di domenica al Principality Stadium (ore 16.00 italiane, diretta DMax canale 52 dalle 15.20):

Piloni

Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby Club, 20 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 11 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 23 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 5 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 5 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 9 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 92 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Seconde linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 9 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 5 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 102 caps)

Flanker/n.8

Giovanni LICATA (Fiamme Oro Rugby, 3 caps)*

Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 5 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 132 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, esordiente)

Mediani di mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 36 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 27 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 3 caps)

Centri-Ali-Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 48 caps)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 7 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 8 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 6 caps)

Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 6 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”