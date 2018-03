Rugby – Le azzurre domani in raduno a Gallarate: le convocate

Domani l’italdonne in raduno a Gallarate (VA): allenamento aperto dalle 17 alle 19 sul campo del Malpensa Rugby

Prenderà il via domani alle 15.00 il raduno della Nazionale Femminile in vista del quarto turno del Torneo Femminile delle 6 Nazioni che la vedrà in campo al Principality Stadium di Cardiff domenica prossima, 11 marzo, alle ore 11.45 locali (le 12.45 italiane) contro il Galles. Confermata la lista delle ventitré Azzurre annunciata giovedì scorso da Andrea Di Giandomenico. L’Italdonne nel giorno che celebrà la festa della donna, effettuerà un allenamento a porte aperte dalle 17.00 alle 19.00 presso lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Via dei Salici a Gallarate (Varese), ospite del Malpensa Rugby. L’appuntamento di domani, 8 marzo, è rivolto ai rugby club, ai media e a tutti gli appassionati della pallovale.

Di seguito le atlete convocate per Galles-Italia.

Piloni

Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 59 caps

Gaia GIACOMOLI ((Rugby Colorno), 9 caps

Michela MERLO (Rugby Mantova, tutorata Rugby Colorno), 2 caps

Eleonora RICCI (C.R.A.T. A Coruña, SPA), 3 caps

Beatrice VERONESE (Valsugana R. Padova), 3 caps

Tallonatori

Melissa BETTONI ((Stade Rennais Rugby, FRA), 44 caps

Silvia TURANI (Rugby Colorno), 3 caps

Seconde linee

Giordana DUCA (Frascati Rugby Club 2015), 3 cap

Elisa PILLOTTI (Chicken 2012 Rugby), 11 caps

Valentina RUZZA (Valsugana Rugby Padova), 21 caps

Flanker / N.8

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA), 33 caps

Giada FRANCO (Rugby Colorno), 2 caps

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova), 28 caps

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949), 19 caps

Mediano di mischia

Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby) 80 caps – capitano

Mediano di apertura

Jessica BUSATO (Inziative Villorba Rugby), 4 caps

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova), 30 caps

Veronica MADIA (Rugby Colorno), 9 caps

Centri/Ali/Estremi

Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby), 64 caps

Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949), 24 caps

Aura MUZZO (Iniziative Rugby Villorba), 4 caps

Michela SILLARI (Rugby Colorno), 42 caps

Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby, FRA), 41 caps