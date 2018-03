Rugby – Lavoro in campo e in palestra per gli azzurri: le sensazioni di Ferrari e Violi

Italia, Ferrari e Violi all’unisono dopo l’allenamento mattutino della Nazionale di Rugby

Lavoro in campo e palestra hanno caratterizzato il secondo giorno di raduno della Nazionale Italiana Rugby al CPO “Giulio Onesti” di Roma. Gli Azzurri nella giornata di domani svolgeranno una doppia seduta di allenamento in vista della partita contro il Galles valido per il quarto turno del NatWest 6 Nazioni in calendario domenica 11 marzo alle 15 locali (16 in Italia), match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Queste le parole di Simone Ferrari nell’incontro stampa che ha fatto seguito all’allenamento mattutino:

“Vogliamo riscattare la sconfitta contro la Francia. In ogni partita che abbiamo disputato, nonostante il risultato, ci sono aspetti positivi. Dobbiamo ripartire da quelli e mantenere quanto più alta la concentrazione per essere sempre più precisi, evitando di commettere errori. Nella scorsa partita c’è stato un momento in cui non abbiamo sfruttato il lavoro svolto in attacco. Non è una scusa, abbiamo le nostre responsabilità e sappiamo che bisogna lavorare tanto per competere a questi livelli. Il Galles è una squadra che attacca molto in velocità. Dovremo essere bravi a limitare le loro iniziative e sfruttare le occasioni a nostro favore”.

Queste invece le parole di Marcello Violi: