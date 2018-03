Rugby – Concluso il raduno azzurro a Roma: le sensazioni di Bisegni e Negri

Concluso il terzo ed ultimo giorno di lavoro a Roma della Nazionale Italiana Rugby al CPO “Giulio Onesti”. Gli Azzurri nella mattinata di domani partiranno per Cardiff dove domenica alle 15 locali (16 italiane) affronteranno i padroni di casa del Galles al “Principality Stadium”, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Queste le parole di Giulio Bisgni:

“Giocare contro avversari come il Galles è sempre stimolante. I cambi rispetto alla loro formazione titolare di una settimana fa non fanno altro che evidenziare la profondità della loro rosa: sono una squadra temibile. Noi, dal punto di vista nostro, abbiamo una voglia di riscatto enorme. La strada intrapresa è sicuramente quella giusta. Alle franchigie, rispetto alla Nazionale, c’è un minimo di continuità in più nel lavoro e i risultati si vedono. Personalmente ho una grande fiducia nel futuro: tutti i discorsi fatti sulla collaborazione tra Federazione, Zebre e Benetton stanno trovando la loro applicazione e il lavoro è in totale sintonia tra lo staff azzurro e quello dei club. Rispetto allo scorso anno sono cambiate alcune cose. C’è stata una crescita in fase d’attacco, ma sappiamo di dover lavorare duro e crescere anche in altre fasi, rodando al meglio i meccanismi di gioco”.