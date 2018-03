Rugby – Italdonne: Giordano, Ruzza e Gai rientrano nella formazione titolare per la sfida col Galles

Italdonne: Giordano, Ruzza e Gai nel XV titolare per la sfida col Galles

Elisa Giordano, Valentina Ruzza e Lucia Gai rientrano nella formazione titolare dell’Italdonne che domenica a Cardiff sfiderà il Galles per la quarta giornata nel Torneo Femminile delle 6 Nazioni. Sono queste le principali modifiche rispetto al XV titolare contro la Francia nel turno precedente: Elisa Giordano subentra n.8 per Giada Franco che rimarrà al suo fianco con la maglia n.6; Ilaria Arrighetti lascia la formazione titolare per rimanere fra le atlete a disposizione di Andrea Di Giandomenico; Valentina Ruzza, seconda linea, e Lucia Gai, pilone, entreranno dal primo minuto rispettivamente per Elisa Pillotti e Michela Merlo, entrambe in panchina. Andrea Di Giandomenico ha ufficializzato la formazione azzurra alla vigilia della partenza per il Galles:

“Il 6 Nazioni esprime un livello altissimo di gioco. Nel torneo non ci sono mai partite facili. Abbiamo affrontato finora alcune tra le squadre più forti al mondo, migliorando la consapevolezza della nostra squadra rispetto al livello tecnico imposto dalla competizione. Ciò ci consente anche di lavorare sulle aree più carenti del nostro gioco. Affrontiamo queste due ultime partite convinti che possiamo fare meglio, rimanendo focalizzati sulla nostra prestazione e consapevoli che avremo di fronte delle avversarie di grande valore”.

Italia – Galles femminile, in programma al Principality Stadium alle 11.45 locali, sarà trasmessa in diretta su Eurosport Player (12.45 italiane) ed in differita alle 20.00 su Eurosport 2con il consueto commento di Andrea Gardina.

ITALIA

15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby), 64 caps

14 Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby, FRA), 41 caps

13 Michela SILLARI (Rugby Colorno), 42 caps

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova), 30 caps

11 Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949), 24 caps

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno), 9 caps

9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby), 80 caps, capitano

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova), 28 caps

7 Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949), 19 caps

6 Giada FRANCO (Rugby Colorno), 2 caps

5 Giordana DUCA (Frascati Rugby Club 2015), 3 caps

4 Valentina RUZZA (Valsugana Rugby Padova), 21 caps

3 Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 59 caps

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais Rugby, FRA), 44 caps

1 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno), 9 caps

A disposizione

16 Silvia TURANI (Rugby Colorno), 3 caps

17 Eleonora RICCI (CRAT A Coruna, SPA), 3 caps

18 Michela MERLO (Rugby Mantova, tutorata Rugby Colorno), 2 caps

19 Elisa PILLOTTI (Chicken CUS Pavia), 11 caps

20 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA), 33 caps

21 Beatrice VERONESE (Valsugana R. Padova), 3 caps

22 Jessica BUSATO (Inziative Villorba Rugby), 4 caps

23 Aura MUZZO (Iniziative Rugby Villorba), 4 caps

Il cammino di Italia e Galles nel 6 Nazioni 2018

ITALIA

04.02.2018: Italia – Inghilterra, 7-42

11.02.2018: Irlanda – Italia, 21-8

24.02. 2018: Francia – Italia, 57-0

11.03. 2018, ore 11.45 locali: Galles – Italia, Principality Stadium, Cardiff

18.03. 2018, ore 15.00: Italia – Scozia, Stadio Plebiscito, Padova

GALLES

02.02.2018: Galles – Scozia, 18-17

10.02.2018: Inghilterra – Galles, 52-

25.02. 2018: Irlanda – Galles, 35-12

11.03. 2018, ore 11.45 locali: Galles – Italia, Principality Stadium, Cardiff

16.03. 2018, ore 18.00: Galles– Francia, Parc Eiras, Colwyn Bay

Classifica

Inghilterra 15pt; Francia 15pt; Irlanda 9pt; Galles 4pt; Scozia 1pt; Italia 0pt.