Rugby – 6 Nazioni U20: la formazione degli azzurrini per la sfida col Galles

La formazione degli azzurrini che affronta il Galles oggi a Colwyn Bay

I responsabili tecnici della Nazionale Under 20 Fabio Roselli ed Andrea Moretti hanno ufficializzato la formazione per il quarto turno del 6 Nazioni Under 20 in programma domani sera contro il Galles a Colwyn Bay. Saranno cinque i cambi nella formazione titolare degli Azzurrini rispetto alla sconfitta dell’ultimo turno contro la Francia, con Edoardo Iachizzi che inizierà la sfida in seconda linea ed il numero 8 Antoine Koffi che sarà chiamato a guidare il giovane pack azzurro. Parzialmente rivoluzionata anche la linea veloce, dove in cabina di regia insieme ad Antonio Rizzi ci sarà il mediano di mischia Nicolò Casilio, con la coppia di centri che sarà formata da Damiano Mazza e Andrea De Masi. Il triangolo allargato sarà composto dalle due ali Albert Batista ed Alessandro Forcucci, mentre Michelangelo Biondelli chiuderà la formazione indossando il numero 15 nel ruolo di estremo.

Di seguito la formazione dell’Italia Under 20:

15 Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

14 Alessandro FORCUCCI (Fiamme Oro Rugby)*

13 Andrea DE MASI (Rugby Mogliano)*

12 Damiano MAZZA (Rugby Parma)*

11 Albert Einstein BATISTA (Rugby Etruschi Livorno 1995)

10 Antonio RIZZI (Petrarca Padova)*

9 Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)*

8 Antoine Kouassi KOFFI (Amatori Parma Rugby)*

7 Michele LAMARO (Petrarca Padova)* – capitano

6 Davide RUGGERI (Rugby Como)*

5 Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan, FRA)

4 Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

3 Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

2 Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

1 Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

A disposizione:

16 Samuele NGENG (Federazione Italiana Rugby)

17 Guido ROMANO (Rugby Colorno)*

18 Matteo NOCERA (Modena Rugby 1965)*

19 Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

20 Enrico GHIGO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

21 Luca CROSATO (Lafert San Donà)*

22 Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

23 Alessandro FUSCO (Rugby Napoli Afragola)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Indisponibili per squalifica: Manni, Bianchi.

Indisponibili per infortunio: D’Onofrio, Modena, Gemma, Marinello, Wrubl, Vaccari.