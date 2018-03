Ronaldo, ma che fai? A CR7 ‘scappa’ un calcio! Dani Alves… lisciato per un pelo [VIDEO]

E’ terminato col risultato di 0-0 il primo tempo della sfida tra PSG e Real Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa devono cercare a tutti i costi di rimontare il difficilissimo 3-1 del Bernabeu e non mancano dunque i momenti di tensione in campo. I più ‘nervosi’ dovrebbero essere i giocatori francesi, ma a lasciare senza parole è un gesto di Cristiano Ronaldo: il portoghese del Real Madrid ha infatti ‘provato’ a colpire con un calcio il suo avversario Dani Alves, senza però, fortunatamente, riuscirci. CR7 è stato fermato dal fischio dell’arbitro ed il suo gesto di stizza è stato immediato.

Ronaldo with a kick out at Dani Alves but he missed so no card lol.😂 #UCL #PSGRMA #PSG #HalaMadrid pic.twitter.com/czd60wzkTi

— GolazoJuice (@GolazoJuice) 6 marzo 2018