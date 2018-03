Rich Swann annuncia il suo ritiro dal wrestling: ecco il triste motivo dietro la clamorosa decisione

Attraverso il suo profilo Twitter, Rich Swann ha rilasciato un importantissimo annuncio, quello di volersi ritirare dal mondo del wrestling. L’ex campione dei pesi leggeri WWE ha spiegato che, dopo gli ultimi match che dovrà sostenere nelle prossime settimane, abbandonerà il mondo del pro wrestling. Rich Swann era stato licenziato dalla WWE dopo l’arresto per violenza domestica ai danni di sua moglie Su Yung. Swann era stato poi prosciolto da ogni accusa per la mancanza di prove evidenti, ma i due si sono ugualmente separati. Da quel momento Swann è caduto in depressione, dettaglio che avrebbe influito sulla decisione di dire addio al wrestling.

After all the bookings ive taken im so scared to step in the ring but i cant wait lol. But after there done i will be retiring. Thank you for taking the chance on my name

— Richard Swann (@GottaGetSwann) 8 marzo 2018