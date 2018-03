Ricerca: Unipd, a 780 km sottoterra la ‘fabbrica’ dei diamanti (4)

(AdnKronos) – “Dati di laboratorio – continua Nestola – indicano che la perovskite CaSiO3 è il quarto minerale più abbondante della terra dopo la perovskite MgSiO3, l’ossido di ferro e magnesio (Mg,Fe)O e l’olivina (Mg,Fe)2SiO4. La CaSiO3 però è l’unica fase che riesce a trasportare dall’alto a grandi profondità elementi radioattivi come uranio e torio (U e Th). Questi ultimi potrebbero essere tra i generatori di calore che a loro volta creano nuove e inaspettate dinamiche terrestri a quelle profondità”.

“Il lavoro pubblicato su Nature dimostra definitivamente – conclude Nestola – che la crosta oceanica e il carbonio superficiale vengono subdotti fino al mantello inferiore. In un prossimo futuro, una volta raccolti dati in una statistica consolidata di campioni naturali, si potrebbe confermare l’ipotesi, già validata dagli esperimenti in laboratorio, che la CaSiO3 trasporti gli elementi radioattivi a grandi profondità, elementi capaci di contribuire in modo significativo all’attuale produzione di calore del mantello”.