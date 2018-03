Ricerca: Unipd, a 780 km sottoterra la ‘fabbrica’ dei diamanti (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – La composizione chimica della perovskite CaSiO3 rinvenuta nel diamante sudafricano è di estremo interesse perché non si presenta in forma pura, ma contiene un certo grado di impurezza cioè un 6% di titanio. Esperimenti in laboratorio indicano che un tale contenuto di titanio nella CaSiO3 si può trovare solo a una profondità di 780 km.

“Il nostro lavoro – dice Fabrizio Nestola – fornisce una chiara evidenza dell’origine superficiale dell’impurità: il materiale che ha poi dato origine al cristallino CaSiO3 deriverebbe dalla crosta oceanica terrestre (materiale superficiale) che sarebbe andata in subduzione fino al mantello inferiore, come previsto teoricamente dalla geofisica, ma mai dimostrato empiricamente prima di questa pubblicazione”.