Ricerca: Unipd, a 780 km sottoterra la ‘fabbrica’ dei diamanti (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Le inclusioni di CaSiO3 scoperte da Fabrizio Nestola dimostrano che il diamante si è formato all’incredibile profondità di 780 km in un settore della Terra chiamato ‘mantello inferiore” (dai 660 km fino al limite con il nucleo terrestre che inizia a 2900 km di profondità).

Finora la formazione di diamanti nel mantello inferiore era stata solo ipotizzata data l’impossibilità materiale di raggiungere quelle profondità. Infatti solo attraverso esperimenti ad altissima pressione e temperatura effettuati in laboratorio si è teorizzato che nel mantello inferiore potrebbero essere rinvenute la perovskite Mg SiO3 (circa 75-80%), l’ossido (Mg,Fe)O (circa il 10-15%) e proprio la fase scoperta da Fabrizio Nestola, la perovskite CaSiO3 (circa 5-10%).

Il cristallo individuato all’interno del diamante studiato appartiene a una grande famiglia di composti cristallini molto noti per le loro enormi applicazioni tecnologiche e chiamati ‘perovskiti”, poiché assumono lo stesso assetto alla scala atomica del minerale CaTiO3 (chiamato perovskite).