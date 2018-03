Recupero Milan-Inter: nuove (inquietanti) rivelazioni di Malagò

Il presidente del Coni Malagò è tornato sul caso relativo al recupero della gara di campionato Milan-Inter, rinviata a data da destinarsi dopo la morte di Davide Astori

Il presidente del Coni Malagò si è nuovamente espresso in merito al recupero della gara Milan-Inter. Stavolta Malagò ha sollevato un problema non da poco. Esiste infatti un’ipotesi irrisolvibile per Coni e Lega, nella quale sarebbe davvero complicato trovare una soluzione per “piazzare” il derby. “Se il Milan andasse in finale di Europa League e la Juventus andasse in finale di Champions, Milan-Inter quando si giocherebbe? Diciamo che questa è l’unica variabile che non ha soluzione però è come nella vita: porsi il problema di avere la possibilità di fare due bellissime cose. Fasciamoci la testa nel momento quando eventualmente capiterà, una cosa che comunque auguro alle due squadre e in assoluto al calcio italiano. Tanto è vero che la partita Milan-Inter è l’unica che aspetta di vedere l’eventuale passaggio del turno dei rossoneri e comunque anche la questione del turno della Juventus essendo le due squadre legate a filo doppio per la finale di Coppa Italia”. C’è dunque una variabile senza soluzione a detta di Malagò, vale a dire l’ipotesi nella quale Milan e Juve andassero in finale delle rispettive coppe europee. Di certo in Lega si spera che le squadre italiane possano arrivare sino in fondo, ma potrebbe sorgere un bell’intoppo…