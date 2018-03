Range Rover Velar: prestigiosi riconoscimenti in vista per il SUV di lusso

La Range Rover Velar è entrata in finale in ben due categorie dei World Car Awards 2018: World Car of the Year e World Car Design

Range Rover Velar è nella ristretta cerchia dei finalisti in competizione per due trofei World Car Awards 2018. Il SUV di lusso Land Rover fa infatti parte delle tre vetture finaliste per due titoli: World Car of the Year e World Car Design of the Year. L’annuncio è stato dato al Motor Show di Ginevra ed i vincitori saranno proclamati il 28 marzo all’International Auto Show di New York. I riconoscimenti vengono assegnati sulla base dei voti dei 75 componenti la giuria World Car Awards. Jaguar Land Rover non è nuova a questi successi: nell’anno passato la Jaguar F-PACE è stata nominata World Car of the Year e World Car Design of the Year. La giuria dei World Car Awards è composta da giornalisti del settore automobilistico provenienti da 24 Paesi. L’affascinante design della Range Rover Velar vanta un perfetto equilibrio di proporzioni ed un profilo sbalorditivo. I sottili fari Matrix Laser-LED del SUV di lusso, le maniglie retrattili elettriche e il sistema di Infotainment Touch Pro Duo sono tutti segni caratteristici della filosofia riduzionista della Range Rover. Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover, ha dichiarato: