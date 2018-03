Range Rover SV Coupé: l’ammiraglia dei SUV con solo 2 porte [GALLERY]

La Regina dei SUV Range Rover si trasforma in un’affascinante coupé proposta ad un prezzo stratosferico

Anche sua maestà Range Rover, una vera e propria ammiraglia fatta SUV, cede al fascino delle coupé perdendo due portiere in una nuova ed esclusiva versione limitata in 999 esmeplari battezzata Range Rover SV Coupé.

in realtà per la Range Rover è un ritorno alle origini, considerando che la prima serie di questo fuoristrada fu proposta in una configurazione a due porte.

Proposta ad un prezzo di ben 299mila euro, la SV Coupé sfoggia due porte anteriori più grandi e senza cornice ed un aspetto più sportiveggiante grazie anche all’assetto ribassato ed ai cerchi che possono raggiungere i 23 pollici.

Sotto il cofano batte il V8 sovralimentato 5.0 litri da 575 CV capace di offrire uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 5,3 secondi.