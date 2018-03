Rally – Trevisani al Ciocco con i team dell’Hp Sport

La scuderia HP Sport riparte dal rally del Ciocco, gara d’apertura del campionato italiano rally 2018 schierando uno delle giovani promesse nazionali. Jacopo Trevisani, portacolori della HP Sport punta senza mezzi termini al gradino più alto del Trofeo Competition Top 2018, sei gare per puntare al successo con i colori dell’HP Sport insieme a Fabio Grimaldi alle note. Il giovane Trevisani è un tipo di poche parole e con la 208 R2 del Gf Racing è intenzionato a fare bene, soprattutto dopo l’accordo con il team della Val Camonica. Il rally del Ciocco sarà molto impegnativo vista anche l’alto livello della concorrenza, alla vigilia della gara toscana Iacopo Trevisani ha detto:

“Conosco la macchina, ora non si tratta più di fare esperienza, ma di giocare al meglio le proprie carte, avrò al mio fianco un navigatore esperto come Fabio Grimaldi e credo ci siano dunque tutte le premesse per puntare a un salto di qualità. Sarà un impegno fisico notevole e ancor più di uno sforzo mentale per gestire le prestazioni e il confronto con gli avversari, tanti e tutti molto motivati”.