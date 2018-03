Due pesi e due misure, Raiola si scaglia contro l’arbitro Brych: “Verratti espulso, ma Ronaldo ha fatto peggio”

Mino Raiola ha preso le difese di Marco Verratti, espulso per doppia ammonizione nel corso del match di ritorno degli ottavi di Champions tra Psg e Real

I giornali francesi lo hanno massacrato, accusandolo di aver lasciato in dieci la propria squadra per una stupidaggine che avrebbe potuto evitare. Marco Verratti è nell’occhio del ciclone, bersagliato dalla stampa transalpina per un comportamento che Mino Raiola ha provato a giustificare parlando alla ‘Rosea’. L’agente del calciatore italiano ha preso le difese del proprio assistito, scagliandosi contro l’arbitro Brych, colpevole di aver graziato Cristiano Ronaldo: