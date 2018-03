Ragusa: sequestrati 330 chili di droga, in manette due corrieri

Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre tre milioni di euro. Maxi sequestro di droga a Ragusa, dove la Polizia di Stato ha fatto scattare le manette ai polsi di Massimo Battaglia, 39 anni, e Carmelo Incardona, 53 anni, entrambi residenti a Vittoria e volti noti alle forze dell’ordine. L’ingente carico di marijuana, 330 chili, era custodito in un camion pieno di cassette di ortaggi vuote fermato per un controllo lungo la statale 514 all’ingresso di Ragusa. Durante gli accertamenti sono emerse alcune irregolarità sulla presunta merce trasportata in Calabria e autista e passeggero, ascoltati separatamente, hanno fornito due versioni simili ma con alcune contraddizioni. Gli agenti hanno deciso così di approfondire il controllo.

Scaricato il camion dalle cassette in plastica vuote presenti nel vano di carico, gli investigatori della Squadra mobile hanno scoperto un’intercapedine di quasi 1 metro di profondità all’interno della quale erano nascosti decine e decine di pacchi di marijuana di varie dimensioni. Nell’abitazione di Battaglia, inoltre, i poliziotti hanno trovato un fucile pronto all’uso rubato pochi mesi fa e diverse munizioni di vari calibri. L’uomo dovrà rispondere anche di questo reato. Le indagini proseguono per fare luce sulla provenienza del carico di droga e sulla sua destinazione. Gli investigatori della Polizia non escludono che possa essere destinato a Malta, dove spesso arrivano ingenti quantitativi droga già intercettati dalla Squadra mobile in passato. La marijuana immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 3.300.000 euro. Dopo le formalità di rito i due arrestati sono stati condotti in carcere.