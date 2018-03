Ragusa: sequestrati 330 chili di droga, in manette due corrieri (2)

(AdnKronos) – “La recente operazione ‘San Giovanni’ ha assicurato alla giustizia numerosi spacciatori di piazza, a ottobre e oggi sono stati effettuati i più grossi sequestri di droga mai registrati a Ragusa, passando per il sequestro di 42 chili della scorsa settimana, segno di un’incessante attività – dice Antonino Ciavola, dirigente della Squadra mobile di Ragusa -. Gli interessi delle consorterie criminali persistono perché sono ingenti i guadagni che ne derivano e la Squadra mobile di Ragusa è pronta a spendere ogni energia per poter contrastare un fenomeno in crescita che mina la salute dei sempre più giovani assuntori”.