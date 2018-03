Ragazza di Chernobyl violentata da una coppia

Forlì, 8 mar. – (AdnKronos) – Arrestata una coppia responsabile a vario titolo di maltrattamenti, truffa, circonvenzione di incapace e violenza sessuale a danno di una ragazza di origine bielorusse. La vittima, dall’età di 10 anni, veniva in Italia tutte le estati, ospite della coppia, nell’ambito del progetto di accoglienza per i bambini vittime delle radiazioni di Chernobyl.

L’ASSICURAZIONE – A maggio 2014, appena maggiorenne, la giovane rimane vittima di un grave incidente stradale mentre si trovava in sella alla bicicletta che le causa un’invalidità dell’80% e per il quale l’ente assicurativo le liquida 2.120.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno.

IL PIANO – Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Forlì, hanno così fatto luce sul piano diabolico della coppia che prevedeva di appropriarsi della somma, senza averne alcun titolo giuridico, attraverso il totale controllo di ogni aspetto della vita della ragazza.