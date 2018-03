Psg – Real Madrid, commovente minuto di silenzio per Davide Astori: il segno della croce di Verratti e il lungo applauso [VIDEO]

Commovente minuto di silenzio per Davide Astori a Parigi, prima del fischio d’inizio del match tra PSG e Real Madrid

Anche in Champions League si ricorda Davide Astori. La morte del capitano della Fiorentina, trovato morto domenica mattina nella sua camera d’albergo ad Udine, dove si trovava con la sua squadra in vista della partita del pomeriggio, valida per la 27ª giornata di Serie A, contro l’Udinese, ha scosso tutto il mondo dell sport. Il calcio italiano si è fermato domenica, ma già domani la Juventus tornerà in campo per la sfida di Champions contro il Tottenham. Intanto oggi in campo Psg-Real e Liverpool-Porto: prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio per ricordare il calciatore italiano, che molti dei giocatori in campo conoscevano. Tra questi sicuramente Verratti, compagno in azzurro di Astori: sguardo verso il basso e tanto dolore nello sguardo del giocatore del PSG. Anche Thiago Motta è apparso visibilmente emozionato, mentre qualche suo compagno di squadra ha recitato qualche preghiera. Un lungo applauso ha chiuso il caloroso saluto ad Astori.