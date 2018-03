PSG, per il dopo Emery si punta su un allenatore ‘Made in Italy’! Trema la Juventus: ecco tutti i nomi

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Unai Emery lascerà il PSG a fine stagione: per la panchina dei francesi si punta sul ‘made in Italy’

L’avventura di Unai Emery con il PSG si è conclusa idealmente ieri sera, formalmente lo diventerà in estate. L’allenatore basco aveva come obiettivo principale quello di raggiungere almeno la semifinale di Champions League, per poi guadagnarsi la possibilità di un rinnovo di contratto. Emery, che in carriera non ha mai superato gli ottavi della massima competizione europea, è stato sconfitto dal Real Madrid, riuscendo a peggiorare il trend che vedeva i parigini arrivare ai quarti per 4 anni di fila. Da oggi parte ufficialmente il totonomi e fra i possibili candidati c’è tanta Italia. Trema la Juventus: mister Allegri è il primo nome sulla lista dei papabili all’ombra della Torre Eiffel. In auge anche le candidature di Conte in uscita dal Chelsea e di Mancini che arriverebbe in una piazza più prestigiosa rispetto a quella attuale (Zenit). Secondo i media non sarebbe da escludere un ritorno di Ancelotti che già conosce la piazza ed ha blasone ed esperienza necessaria per tenere a bada lo spogliatoio parigino, aspetto nel quale Emery ha fallito dopo gli screzi con Neymar. I profili esteri più in voga sono invece quelli di Pochettino, dato però vicino al Real Madrid, e Luis Enrique, finito di recente in orbita Chelsea.