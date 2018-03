“Prova di crescita”, messaggio presidente Lega Pro agli Under 17

Firenze, 7 mar. – (AdnKronos) – ‘Cari ragazzi, domani vi aspetta una prova di crescita tecnica e personale, che coincide con il vostro debutto al 47esimo Torneo ‘Beppe Viola’ con la maglia della nostra Rappresentativa, che indossate con orgoglio”. E’ il messaggio del presidente della Lega Pro Gabriele Gravina a poche ore dall’esordio della rappresentativa Under 17 Lega Pro al Torneo di Arco.

“Sul cammino della manifestazione di Arco ci sono club di rilievo con cui vi confronterete sempre in linea con i valori del nostro calcio, che ha come base il rispetto e il fair play -aggiunge Gravina-. Voglio rivolgere a voi e allo staff tecnico della rappresentativa un ringraziamento per il vostro attaccamento alla maglia e inviarvi un in bocca al lupo”.

Gli azzurri di Lega Pro giocano domani 8 marzo alle ore 15,15 con la Roma (Campo Varone di Riva del Garda). Il giorno seguente, 9 marzo alle 13, la squadra Arrigoni a Campo di Mori sfida il Brøndby, mentre sabato 10 marzo, presso il Campo Romarzollo di Arco alle 13, è in programma la partita Rappresentativa Under 17 Lega Pro- Bologna. Emanuele Paolucci, vicesegretario Lega Pro, assisterà alla prima sfida degli azzurrini al Torneo ‘Beppe Viola’. Le semifinali si terranno domenica 11 marzo, mentre la finalissima è fissata per martedì 13.