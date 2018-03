Porti: Filt, a Genova accordo positivo su autotrasportatori

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Un accordo molto positivo che riguarda i settori dell’autotrasporto e dei porti”. Così i segretari nazionale della Filt Cgil, Giulia Guida e Natale Colombo commentano l’accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per creare un centro di servizi per gli autisti di tir nel piazzale antistante il terminal VTE a Genova, sottolineando che “adeguare le infrastrutture di servizio come strade, autostrade, porti ed interporti con aree ben attrezzate incrementa la qualità nei trasporti e garantisce la sicurezza sul lavoro ed alla circolazione stradale”.

“Inoltre intervenire sulla qualità delle infrastrutture -proseguono i due dirigenti nazionali della Filt- con la creazione di un centro servizi e di moduli abitativi significa anche migliorare le condizioni di lavoro e la qualità del riposo dell’autista. Gli spazi e le leve che la riforma dei porti offre al miglioramento delle condizioni del lavoro del settore sono enormi e vanno assolutamente sfruttati. Infrastrutture e servizi -sostengono infine Guida e Colombo- rappresentano il punto cruciale su cui va sviluppata l’economia dei porti italiani e l’accordo citato va preso a riferimento e realizzato in tutto il paese”.