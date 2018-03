Pista lunga, Francesca Lollobrigida sempre più nella storia: l’azzurra vince la Coppa del Mondo della Mass Start 

La romana chiude al 3° posto la prova sul ghiaccio bielorusso della finale del circuito internazionale e chiude così al comando il ranking di specialità

La regina si prende la corona. Francesca Lollobrigida mette un’altra volta la sua firma sulla storia della pista lunga azzurra: a Minsk la pattinatrice romana dell’Aeronautica Militare conquista la Coppa del Mondo della Mass Start grazie al terzo posto nella prova odierna della terza giornata sul ghiaccio bielorusso, dove è andato in scena il quarto e ultimo appuntamento stagionale del circuito internazionale. Lollobrigida, sempre a podio nelle quattro tappe di Coppa del Mondo, precede così in classifica generale la giapponese Ayana Sato, vincitrice della gara di Minsk, e la canadese Ivanie Blondin, terza generale e oggi seconda. Per lei si tratta della seconda affermazione dopo il trionfo del 2014. Eccezionale anche l’altra azzurra in gara, Francesca Bettrone (Cosmo Noale Ice), quarta in classifica alle spalle della compagna in Bielorussia grazie agli sprint intermedi e quinta nel ranking stagionale di specialità. Una splendida affermazione della coppia tricolore che scaccia ogni scoria post olimpica e arriva così a coronamento di un’annata eccezionale, con soddisfazioni importanti anche al maschile. Oggi nella Mass Start degli uomini Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) ha infatti conquistato un altro bel quinto posto con cui ha terminato al secondo posto la classifica finale di specialità di Coppa del Mondo alle spalle soltanto del belga Bart Swings. Una vittoria e un secondo posto complessivi che certificano la leadership indiscussa della Nazionale azzurra in questa prova.