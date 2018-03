Porta la femminilità anche in sella con PISSEI [GALLERY]

Pissei porta la femminilità in sella: perchè le donne amano essere tali anche in bici

Nella vita come in sella a una bici una donna ama essere femminile e a proprio agio. Da questo desiderio è nata una collezione di prodotti Pissei interamente pensati per soddisfare le esigenze femminili. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari per ottenere un capo che risponde perfettamente alla specifica vestibilità della donna. Oltre all’attenzione del dettaglio Pissei non manca di strizzare l’occhio allo stile. Come nella linea Sanremo Striped dallo stile sobrio ed elegante. Il tessuto Dry Net assicura la massima traspirabilità e leggerezza mentre le cuciture piatte offrono una maggiore resistenza allo stress. Disponibile sia nella versione nero/turchese che nella soluzione bianco/rosa. La linea Sanremo Stars, invece, gioca con grafiche e soluzioni geometriche aggiungendo una spolverata di stelle sulla manica destra. Le caratteristiche tecniche restano le stesse della sorella. Per le uscite estive, quando il caldo rischia di diventare soffocante, la linea Formentera Sleeveless offre una soluzione ancora più leggera e traspirante, giocando con le stesse fantasie delle maglie Sanremo. L’attenzione di Pissei per la donna, però, non dimentica i pantaloni dove grazie al fondello Giotto Woman la protezione delle parti intime è assicurata. L’utilizzo del tessuto Soft Touch bi-direzionale offre una sensazione di seconda pelle per un comfort eccezionale. Grazie al tessuto circolare, inoltre, la pressione sulla gamba è omogenea e non va a comprimere il muscolo. Per la Festa della Donna, per soddisfare le esigenze di chi ama l’attività sportiva in sella a una bici ma non vuole mai perdere il proprio stile, l’abbigliamento Pissei rappresenta la soluzione ideale. Una soluzione di stile che pone attenzione all’utilizzo di materiali all’avanguardia.