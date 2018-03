Pirelli Cup – Danilo Berto salvo per miracolo ad Interlagos: rischio pazzesco per il pilota [VIDEO]

Tragedia sfiorata nell’ultima gara della Pirelli Cup: Danilo Berto si salva per un soffio ad Interlagos

Davvero incredibile quanto accaduto ad Interlagos, alla partenza dell’ultimo round della Pirelli Cup. Danilo Berto è stato protagonista di una spaventosa caduta: una brutta impennata proprio alla partenza della gara, ha fatto piombare a terra il pilota. Fin qui nulla di particolarmente grave e preoccupante: Berto infatti si è immediatamente alzato senza aver riportato gravi conseguenze. Il suo primo pensiero però, giustamente, è stato quello di guardarsi bene le spalle e correre via dal centro della pista per evitare di essere colpito in pieno dai suoi colleghi. Berto si è salvato per un soffio, riportando una frattura alla gamba destra, ma guardando il video è ben chiaro che sarebbe potuta andare molto peggio.