Pil: Euler Hermes, +1,4% nel 2018, brand Italia pmi e tech aree per crescere

Milano, 9 mar. (AdnKronos) – Sono cinque, secondo Euler Hermes, le macro-aree di intervento per accrescere il potenziale del sistema economico italiano e proseguire sul sentiero virtuoso della crescita a un ritmo più elevato. Aumentare il potere d’acquisto delle famiglie; sbloccare finanziamenti e investimenti; puntare sulle pmi; valorizzare il Brand Italia, sul fronte export; Costruire l’ItalianTech., L’approfondimento della società del gruppo Allianz specializzata nell’assicurazione crediti arriva dopo il voto del 4 marzo: l’Italia non si deve fermare, ora, ma ripartire dai suoi fondamentali.

“In un contesto congiunturale europeo positivo, grazie alla ripresa degli scambi e alle condizioni monetarie e finanziarie accomodanti, possiamo prevedere per l’Italia altri due anni di ciclo positivo con una crescita del pil del +1,4% nel 2018 e +1,2% nel 2019. L’economia sarà sostenuta dai consumi privati che ritorneranno in terreno positivo (+1%), dagli investimenti (+4,4%) e dalle esportazioni (+4,4% in termini reali)”, è la previsione di Ludovic Subran, Chief Economist di Euler Hermes.

Sul fronte tecnologico, l’Italia si classifica al ventinovesimo posto (tra 115 paesi) nell’Indice di Digitalizzazione Euler Hermes. Le performance della logistica e il contesto economico stanno migliorando, ma la qualità della connettività lascia ancora a desiderare. “Il Piano Industria 4.0 ha fornito lo stimolo necessario anche sul fronte degli investimenti tecnologici ma l’innovazione all’italiana è un marchio che deve essere rafforzato, grazie a maggiori crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo, incentivi fiscali per le start- up e le pmi innovative, i poli di innovazione digitale e di competitività, insieme a una robusta infrastruttura digitale a livello nazionale”, afferma Subran.