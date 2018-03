Perugia, brutta sorpresa per i giocatori del Perugia: svaligiato lo spogliatoio durante il match contro il Brescia

Durante la partita tra Perugia e Brescia, lo spogliatoio della squadra di casa è stato svaligiato da alcuni individui che hanno fatto razzia di portafogli e apparecchi elettronici

I giocatori del Perugia non dimenticheranno facilmente la gara contro il Brescia, ma non per la vittoria ottenuta, piuttosto per la sorpresa trovata al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo. Armadietti aperti, borse vuote ed effetti personali spariti, compresi portafogli ed apparecchi elettronici. Il tutto accaduto durante il match contro gli uomini di Boscaglia, quando alcuni individui si sono introdotti nello spogliatoio di Cerri e compagni facendo razzia di monili e preziosi oltre che di soldi. Il valore della refurtiva non è stato ancora reso noto, ma dovrebbe aggirarsi intorno alle diverse decine di migliaia di euro, bottino reso ancora più importante dalla presenza tra gli oggetti rubati di un orologio particolarmente costoso. Stando a quanto emerso dopo i primi rilievi, le autorità non avrebbero trovato segni di effrazione su porta e finestre dello spogliatoio del Perugia.