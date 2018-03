Ecco perché guidare in India è una vera follia [VIDEO]

Un filmato girato da un motociclista ci mostra l’incredibile quantità di infrazioni commesse in pochi minuti dalla maggior parte degli utenti della strada

Le strade e le città che si trovano in India sono celebri in tutto il mondo per il proprio caos, anche se in questo apparente trambusto i vari utenti della strada riescono a muoversi con una disinvoltura che ha dell’incredibile.

Un motociclista ha deciso di girare un video con una microcamera istallata sul suo veicolo a due ruote per immortalare l’enorme quantità di infrazioni che vengono compiuti per tutto il lasso di tempo del filmato, praticamente da tutti gli utenti della strada, compresi automobilisti, motociclisti, carretti, bicilette e pedoni. Il risultato finale è a dir poco sconcertante, e in numerosi momenti anche tragicomico.