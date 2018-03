Pd: Zampa, iscrizione Calenda segno di speranza

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “La decisione di Carlo Calenda, che all’indomani del tracollo elettorale del Pd, annuncia di volersi iscrivere al nostro partito è un segno di speranza. Per me personalmente è un dato che lenisce l’amarezza di una sconfitta”. Lo dichiara Sandra Zampa, componente della Direzione nazionale del Partito democratico.

“Voglio dire a Calenda che spero di avere occasione di lavorare con lui alla ricostruzione del più ambizioso progetto politico del centrosinistra che sia mai stato messo in campo dalla nascita della Repubblica ad oggi. Un partito riformista e di governo, europeista senza incertezze e con solide radici nelle culture democratiche e nella società”, conclude.