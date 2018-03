Pd: Rutelli, sconfitta disastrosa, errore non aver puntato su Gentiloni

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – ‘Coloro che hanno vinto le elezioni devono esser messi alla prova della corrispondenza tra ciò che hanno annunciato di voler fare in campagna elettorale e ciò che ora dovranno fare per il bene del paese”. Lo ha detto Francesco Rutelli a Radio Vaticana.

‘Il Partito democratico ha conosciuto una sconfitta disastrosa, ha una rappresentanza che rientra nella partita istituzionale e politica che si apre, ma ora le carte dovranno darle coloro che hanno vinto le elezioni. Ed è bene che il Pd trovi una sua compattezza dopo un’analisi di questo disastro, un’analisi profonda, e dopo il massimo di compattezza sulla posizione da tenere”.

Per Rutelli ‘Pd e centrosinistra hanno fatto cose positive in questi 5 anni. Ma una percezione di distacco, di mancanza di umiltà, di mancanza di organizzazione diffusa nel Paese a cui hanno provveduto altri”. Il Pd “ha avuto Gentiloni come persona riconosciuta per il suo equilibrio, non aver puntato su lui in questa campagna elettorale è stato un errore. Ora chi ha perso si deve riorganizzare fedelmente con quello che è stato lasciato a se stesso: l’idea democratica, potere del popolo, e ora il popolo al Pd ha voltato le spalle”.