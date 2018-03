Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Un’alleanza con i 5 Stelle “non ci sarà perché sarebbe sbagliato e non per tattica o per convenienza, ma per la chiarezza che si deve agli elettori. Lo escludo assolutamente. Lo ha detto Matteo Richetti a Carta Bianca su Rai3. E poi un’alleanza “per fare che cosa? Per togliere l’obbligo dei vaccini? Per fare il referendum per uscire dall’euro?”.