Pd: Renzi, clamoroso e tragico errore sostegno a M5S

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Nei prossimi anni il Pd dovrà stare all’opposizione degli estremisti” e il sostegno a destra o M5S, “personalmente penso che sarebbe un clamoroso e tragico errore”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook.

“Cinque Stelle e Destre ci hanno insultato per anni e rappresentano l’opposto dei nostri valori. Sono anti europeisti, anti politici, hanno usato un linguaggio di odio. Ci hanno detto che siamo corrotti, mafiosi, collusi e che abbiamo le mani sporche di sangue per l’immigrazione: non credo che abbiano cambiato idea all’improvviso. Facciano loro il governo se ci riescono, noi stiamo fuori. Per me il Pd deve stare dove l’hanno messo i cittadini: all’opposizione”, conclude.