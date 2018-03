Pd: pronto documento orlandiani, via Renzi e gestione collegiale

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Se entro lunedì la discussione è risolta, bene. In caso contrario presenteremo un documento da sottoporre alla Direzione. Lo stiamo già predisponendo”. E’ quanto emerge dalla riunione dell’area Orlando che si è appena conclusa alla Camera. Le richieste sono: dimissioni effettive di Matteo Renzi e gestione collegiale e unitaria del partito. Da subito, a partire dalla composizione delle delegazioni che saliranno al Colle per le consultazioni. Con la puntualizzazione che l’area Orlando è per il no a “alleanze inverosimili con i 5 Stelle” e a “inciuci con la destra”.

“Da lunedì, dopo la Direzione -si spiega- deve aprirsi una fase nuova che deve portarci a discutere seriamente del fatto che abbiamo raggiunto il 18 per cento, una sconfitta di proporzioni storiche. Di queste si deve discutere e non di alleanze con i 5 Stelle, cosa inverosimile e da noi mai proposta” come, “con la stessa forza occorre avere una posizione netta che non ci porti a fare inciuci con la destra”.

Altro punto determinante è che la Direzione di lunedì, dicono dall’area Orlando, deve “essere un punto di svolta con dimissioni vere e effettive di Matteo Renzi per aprire una nuova gestione del partito. Un gestione collegiale e unitaria sia per quanto riguarda la fase del post voto” con vari passaggi istituzionali dei prossimi giorni compresa “la formazione della delegazione che andrà al Quirinale”, sia per quanto riguarda “la fase di preparazione verso il congresso”.