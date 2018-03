Pd: pressing su Renzi per dimissioni ‘vere’, Martina in pole/Adnkronos

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Si stringe il cerchio attorno a Matteo Renzi. La minoranza di Andrea Orlando ha formalizzato oggi, in una riunione di area, la richiesta di dimissioni “effettive” del segretario nella Direzione di lunedì per “aprire una fase nuova”, una fase di “gestione collegiale”, a partire da subito. Una Direzione in cui il consenso a Renzi non sarebbe più così granitico come in passato. Anche da pezzi della maggioranza la richiesta di un vero passo indietro è condivisa. Luigi Zanda è stato il primo a porre il tema con nettezza e oggi lo ha ribadito in un’intervista a Repubblica.

La figura individuata dalle varie componenti per guidare la fase di transizione verso il congresso e i prossimi delicati passaggi istituzionali, è il vicesegretario Maurizio Martina che, proprio per il suo ruolo, potrebbe essere immediatamente operativo. “Si sta lavorando per arrivare una soluzione concordata evitando conte e lacerazioni”, dice chi lavora alla mediazione. Una soluzione che passa inevitabilmente da cosa intenderà fare Matteo Renzi.

Il segretario dem è a Firenze ma si tiene in costante contatto con Roma e chi lo ha sentito lo descrive “ben consapevole” della situazione. Dice un big renziano: “Matteo lo sa che la sua esperienza da segretario è chiusa, finita. E infatti è Martina a fare la relazione lunedì”. Insomma, non sarebbe necessaria, per dire, la lettera formale di dimissioni in Direzione come richiesto anche da Zanda.