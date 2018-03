Pd: pressing su Renzi per dimissioni ‘vere’, Martina in pole/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – “Di certo -osserva il dirigente dem- quelli che non vedevano l’ora di chiedere la sua testa, ora lavorano solo e soltanto a questo obiettivo. Con il paradosso di non avere neanche una linea politica alternativa. Vogliono solo la sua testa…”. Le parole di Franceschini ieri e di Orlando oggi, mettono tutto il Pd (tranne Michele Emiliano e i suoi) sulla linea renziana del mai al governo con i 5 Stelle.

L’ipotesi di un governo con M5S, dicono dalla minoranza, “non è mai esistita. E’ stata messa in giro ad arte per gettare fango su chi ha chiesto un vero passo indietro a Renzi e farlo passare per inciucista, attaccato alla poltrona…”. Scrive Andrea Orlando su Facebook: “E’ stata una mossa brillante dal punto di vista comunicativo spostare il dibattito interno del Pd sul tema delle alleanze, anzi sull’alleanza con i 5stelle, oscurando così il tema del risultato elettorale. La discussione tuttavia mostra la corda. Il 90% del gruppo dirigente del Pd è contrario ad un’alleanza con il M5S”.

Accanto al ‘reggente’ Martina orlandiani e franceschiniani chiedono che ci sia “una gestione collegiale e unitaria” per condurre il Pd non solo verso il congresso ma anche nei prossimi delicati passaggi istituzionali: elezioni dei capigruppo e dei presidenti della Camere e quindi la delegazione che andrà al Colle per le consultazioni.