Pd: Orlando, sconfitta non colpa solo di Renzi, si riparte da opposizione

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “La Direzione sarà utile ad affrontare questo risultato drammatico se sapremo, dopo molto tempo, confrontarci e soprattutto ascoltarci evitando di fare caricature alle posizioni altrui. Propongo, per questo, alcune regole di ingaggio”. Lo scrive Andrea Orlando su Facebook sottolineando che “la colpa di una sconfitta così non è addossabile solo a Renzi”, che “non basterà solo cambiare il segretario per risolvere i nostri problemi” e che la ricostruzione del Pd e del centrosinistra non può che ripartire dall’opposizione.

“Discutiamo delle prossime mosse -scrive Orlando elencando le ‘regole d’ingaggio’ della Direzione Pd- senza omettere di affrontare il tema della sconfitta. Abbiamo già fatto finta di niente, in termini di analisi delle cause, dopo il Referendum e dopo la Sicilia. Non ha portato bene. Nella vita bisogna sempre guardare avanti, ma non riflettere sugli errori porta a commetterli di nuovo”.

Ed ancora “evitiamo le tifoserie, la dialettica stucchevole renziani-antirenziani. E’ chiaro che la colpa di una sconfitta così non è addossabile solo a Renzi. C’è di più, molto di più. Quindi, non basterà solo cambiare il segretario per risolvere i nostri problemi. Evitiamo le barzellette: il momento è serio. Non ci sono governisti a tutti i costi ne’ fautori dell’opposizione, duri e puri, in costante presidio contro gli inciuci. All’opposizione ci hanno mandato gli italiani, non le dichiarazioni dei componenti del gruppo dirigente. Da lì bisogna ripartire per ricostruire il Pd e il Centrosinistra. Non ci sono scorciatoie”.