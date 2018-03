Pd: Orlando, Martina in Direzione rende effettive dimissioni Renzi

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Renzi non partecipa alla Direzione di lunedì? Non lo so, l’ho letto. Oggi ho parlato con Martina che terrà la relazione in Direzione lunedì e questo è un segnale che aiuta a fare chiarezza” su quanto detto ieri da Renzi. Lo dice Andrea Orlando a Radio 105.

“La conferenza stampa di ieri di Renzi aveva creato un po’ di confusione. Sembrava si dimettesse da segretario per iniziare a fare il segretario… Oggi mi pare che Renzi dica che le sue dimissioni sono effettive e questo costituisce un elemento di chiarezza. Colgo la scelta di far fare la relazione a Martina come un segno di effettività delle dimissioni di Renzi”, conclude.