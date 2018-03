Pd: Orfini, tra noi c’è chi non si rassegna a opposizione (2)

(AdnKronos) – “C’è un pezzo del gruppo dirigente del nostro partito che non si rassegna a stare laddove deciso dagli elettori, e cioè all’opposizione”, scrive Orfini. “Se un pezzo del nostro gruppo dirigente -continua il presidente dem- uscisse dalle sale dei convegni, dai ministeri e dai salotti bene e venisse a farsi una passeggiata nelle periferie, scoprirebbe che immaginare di sostenere chi in questi anni ha soffiato sul fuoco della rabbia sociale con parole di odio non ha nulla di ‘responsabile’. Significa solo rinunciare a combattere. E finire per legittimare il populismo più becero e violento”.

“Siamo stati sconfitti culturalmente e politicamente, non abbiamo saputo convincere il paese a superare i propri timori”, argomenta Orfini. “Nonostante l’impegno straordinario dei nostri iscritti, dei volontari, della base del Pd, da un pezzo largo del paese noi siamo stati percepiti come distanti e ostili. Perché da molti di quei luoghi eravamo davvero distanti. Non basta governare, occorre esserci. Fisicamente”.

“Oggi -aggiunge- abbiamo il compito contrario: tornare a immergerci nel paese (…). Un obiettivo che merita qualche rinuncia, lo dico con affetto a chi ha l’ossessione di stare sempre in maggioranza: senza incarichi si resiste tranquillamente, se si ha un progetto politico. Per questo abbiamo bisogno di discutere insieme, senza le solite risse incomprensibili che tanto hanno contribuito a questa sconfitta e che sembrano già ripartire in queste ore”.