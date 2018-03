Pd: Migliore, mai al governo con M5S

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Escludo il governo con i Cinquestelle, io non starò mai col M5S, non voglio assolutamente fare un’alleanza con loro, che hanno definito noi del Pd in tutti i modi”. Lo ha detto Gennaro Migliore, ex sottosegretario appena rieletto nel Pd, a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. Non farebbe, dunque, il sottosegretario in un loro possibile governo? ‘No, non farei il sottosegretario in un governo M5S, non condivido i valori che hanno espresso”.