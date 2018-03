Pd: Lotti all’attacco, Martina media e prepara reggenza ‘collegiale’/Adnkronos

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Renzi ha detto con chiarezza che non si ricandida alle primarie, non vuole fare il segretario, ha fatto la sua parte”. E’ Ettore Rosato a fare notizia in mattinata in un Pd in perenne agitazione dopo il voto. “Una non notizia”, sottolineano i renziani, forse perchè più che alle primarie per adesso i fedelissimi del leader dimissionario pensano ad altro. Mettendo nel mirino tutte le altre ‘anime’ del partito.

Ci pensa Luca Lotti a chiarire le cose: “Ha ragione il ministro Orlando quando chiede un dibattito nel Pd, sul Pd. Almeno, così, avremo modo di parlare di chi ha perso nel collegio di residenza ma si è salvato col paracadute, di chi non ha proprio voluto correre e di chi invece ha vinto correndo senza paracadute”, scrive il ministro sui Facebook. Una bordata, spiegano i renziani, destinata a tutti gli altri big: Orlando, Franceschini, Emiliano.

Per il governatore pugliese la ‘stoccata’ di Lotti è in chiaro: “Avremo modo di parlare di come è andata in alcune regioni governate dal Pd in cui il risultato è stato inferiore alla media nazionale con i governatori che hanno fatto tante interviste ma hanno perso tutti i seggi della loro regione”. Per il ministro dello Sport, “sentire pontificare di risultati elettorali persone che non hanno mai vinto un’elezione in vita propria sta diventando imbarazzante”.