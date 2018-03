Pd: Lotti all’attacco, Martina media e prepara reggenza ‘collegiale’/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Scelte condivise, insomma. “Serve discontinuità”. Ma, a quanto si apprende, Maurizio Martina avrebbe ben presente la situazione. Il reggente in pectore sta incontrando tutte le anime dem, comprese personalità del calibro di Walter Veltroni. “C’è stato un incontro con Martina -dicono dall’area Orlando- ed è stato un incontro positivo. Ci ha assicurato che il primo atto da reggente sarà quello di dar vita ad un organismo collegiale che accompagni la sua segreteria. Ora lo aspettiamo alla prova dei fatti”.

E Lotti? Per gli orlandiani il duro post del ministro dello Sport è “il segno di quanto sono in difficoltà i renziani? Ma come fai a metterti a sparare contro tutti. Mica solo contro di noi. Ci sono anche regolamenti in corso tra di loro, magari con la Boschi, con quelli che potrebbero riposizionarsi…”.

Per il fronti ‘anti-Renzi’ ora l’obiettivo è quello di arginare il ‘giglio magico’ e contare nelle scelte che si faranno nelle prossime settimane. Dai capigruppo (che saranno nella delegazione per le consultazione al Colle) al governo. Ed è quello il passaggio che si sottolinea con l’evidenziatore: “Se ci sarà uno stallo, come è probabile, e Mattarella chiederà al Pd un atto di responsabilità, quello potrebbe essere il momento in cui Renzi potrebbe dire di no e far saltare tutto…”.