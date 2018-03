Pd: Lotti all’attacco, Martina media e prepara reggenza ‘collegiale’/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – In questo contesto è arrivato oggi l’appello alla responsabilità del capo dello Stato Mattarella. Nessuno nel Pd si è sbilanciato, ed è stato sempre Lotti a spiegare che il Pd “starà all’opposizione” ma “è arrivato il momento di vedere cosa vogliono fare i vincitori Salvini e Di Maio”.

La tensione tra i dem, in vista delle Direzione di lunedì, non è quindi diminuita. Anzi. Chi sta lavorando a una mediazione ancora oggi parlava di un percorso definito: “Martina, nella sua relazione, proporrà la ‘reggenza’ e il posizionamento all’opposizione. Sono cose ormai acquisite. Poi si potrà votare la relazione, non ci sarebbe bisogno nemmeno di un documento”, spiega un big dem.

Secondo gli sherpa Pd, anche la questione capigruppo sarebbe risolvibile: “Prima superiamo la Direzione, poi ne parliamo”, dice la stessa fonte. I nomi che circolano, restano quindi gli stessi, Dario Parrini o Andrea Marcucci al Senato, Lorenzo Guerini alla Camera. Ma dal versante ‘anti-renziano’ le cose vengono viste in modo diverso e sulla questione capigruppo, tanto per cominciare, fino a quelle dei presidenti delle Camera e del governo, si vogliono mettere in chiaro da subito le cose: gestione collegiale.