Pd: Giachetti, no a guerra fratricida, polemica dimissioni Renzi senza senso

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “è stato un risultato drammatico” ma “sarebbe una gravissima responsabilità, imperdonabile ed irresponsabile” scaricare addosso “6 milioni e 100 mila” elettori del Pd “il veleno bruciante di uno scontro fratricida tutto interno al nostro gruppo dirigente”. Lo scrive Roberto Giachetti su Facebook.

“Questa drammatica sconfitta è figlia di tutti noi. Chiunque pensa di potersene chiamare fuori è un codardo. Chiunque pensa di scaricarla solo su qualcuno è un ipocrita. Nel bene e nel male, in tutto o in parte, siamo tutti responsabili di questo risultato” e “per questo trovo surreale lo scontro che si è appena aperto al nostro interno. Semplicemente surreale”. Piuttosto per Giachetti vanno messi alcuni punti fermi e il primo è che “nel rispetto di tutto quello che abbiamo detto e fatto non solo in campagna elettorale ma in questi anni” il Pd “deve collocarsi all’opposizione”.

Quanto a Matteo Renzi e alle sue dimissioni per Giachetti “la polemica sulla tempistica mi sembra fuori luogo (…) “con la direzione di lunedì si apre la fase congressuale che ci dovrà portare all’elezione della nuova classe dirigente. In questo senso non capisco la polemica sul ruolo di Renzi. Una volta che si è deciso, e spero davvero che questa decisione sia maggioritaria al nostro interno, che il Pd va all’opposizione e che l’onere e l’onore di formare un governo spetta a chi ha vinto, il fatto che questa linea politica sia gestita dal segretario dimissionario non mi pare francamente un’incongruenza”.