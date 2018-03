Pd: Fioroni, voltare pagina e no sostegno a governi Lega e M5S

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “C’è la necessità di voltare pagina, di cambiare libro nel Partito democratico. Per questo condivido l’idea che si faccia un congresso con tutti i crismi e si arrivi alla definizione di un soggetto politico in grado di entrare in sintonia con gli italiani e abbia al proprio interno pluralità e non una serie di veti ed anatemi o quant’altro. Mi sembra difficile che il Pd possa essere oggi ‘forza di Governo’ con la Lega e con Di Maio; uso un eufemismo. Facciamo la parte che il popolo ci ha consegnato e facendo chiarezza al nostro interno sulle cose che non vanno”. Lo ha detto Beppe Fioroni a Radio Radicale.

“Io ho grandi problemi a sostenere Salvini nonostante i suoi comizi con il Rosario e il Vangelo che rappresenta anche la storia di un profugo e di un esiliato. E ho grandi preoccupazioni – prosegue – a sostenere i M5s che hanno avuto la grande capacità di rendere consapevole la grande rabbia degli italiani e di trasformarla in un sentimento condiviso. Nessuna di queste due comunità però è in grado di traguardare il futuro con proposte concrete. Per sorreggere questi partiti dall’esterno è necessario capire per fare cosa e per andare dove”.

Sul centrodestra Fioroni è chiaro: “Berlusconi è un notevolissimo combattente, ma le regie si fanno con coloro che ci sono. Vedo che in Parlamento c’è la tracotanza di Salvini che, con cinismo e intelligenza, vuole mettere su il Governo Salvini-Meloni. In molte parti del Paese – conclude Fioroni – Salvini-Meloni-Casapound sono un blocco di destra che è andato ben oltre gli ipotizzabili consensi”.