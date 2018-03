Pd: Finocchiaro, spero Direzione dica no alleanze con M5S e destra

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Mi auguro che dalla direzione di lunedì prossimo esca una linea chiara e ampiamente condivisa, che escluda qualsiasi alleanza politica che porti il Partito democratico a sostenere un governo insieme al Movimento Cinquestelle o al centrodestra”. Lo afferma Anna Finocchiaro, ministra per i rapporti con il Parlamento.

‘Spetta alle forze che hanno vinto le elezioni il compito di offrire al Capo dello Stato le possibili soluzioni per la formazione di un nuovo esecutivo. Il Pd in questa fase non può che rimanere responsabilmente nel ruolo che gli elettori gli hanno assegnato, quello di una forza di opposizione”, conclude Finocchiaro.