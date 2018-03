Pd: Cuperlo, crisi storica che va discussa, il 17/3 incontro aperto

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Da una crisi di queste dimensioni, la definirei una crisi storica, non si esce con un accordo di vertice o, lo dico io, con un caminetto”. A dirlo e’ Gianni Cuperlo di Sinistradem, a ‘L’Aria che tira’ su La7. “Abbiamo bisogno di una vera, trasparente, discussione con il nostro popolo. Colgo l’occasione per lanciare sabato 17 marzo un incontro aperto dove chi ha a cura il destino e le sorti della sinistra del Pd possa dire come la pensa. Soltanto rigenerando il nostro popolo noi ne verremo a capo. Di caminetti e accordi di vertice non interessa alcunchè”.