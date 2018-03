Pd: Calenda, preso 3 giorni fa tessera, poco serio fare segretario

Roma, 9 mar. (AdnKronos) – “Letti @Corriere e @ilmessaggeroit. Ieri ho lavorato sull’Ilva e Piombino. Non ho parlato con alcun padre nobile del Pd. Ho detto più volte che considererei poco serio fare il segretario di un partito di cui ho preso 3 giorni fa la tessera ! Oggi alle 18 vado a presentarmi al mio circolo”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo su twitter ad alcuni utenti.

Rispondendo ad un potenziale utente intenzionato a tesserarsi con il Pd, Calenda lo incoraggia a tesserarsi: “è il momento giusto. Diamo un segnale di riscossa collettiva. Conta molto di più del nome del prossimo segretario in questo momento”.

Ad un altro utente che gli faceva presente che ‘una nave senza capitano, soprattutto in questo momento, non può navigare, si rischia ammutinamento generale. Il capitano è importante e deve essere quello giusto’, Calenda risponde: “in questo momento la situazione è opposta. Ognuno deve prendere la sua barchetta e andare in soccorso del Pd. Disfatte se vissute con dignità e onore possono essere la premessa per una vittoria futura. #dunkerque”.